«Билайн» создал компанию для развития IT-продуктов

Новую компанию создали в рамках стратегии развития центров компетенций, которую «Билайн» реализует последние несколько лет. Вице-президент по ИТ Антон Рубенчик рассказал, что появление «ВК-ИТ» поможет удовлетворить растущую потребность «Билайн» в создании новых высокотехнологичных ИТ-продуктов.

«Благодаря сосредоточению компетенций в «ВК-ИТ» мы сможем развивать экспертизу внутри этой компании, обеспечить вовлеченность команд разработки, сконцентрировать их на создании продуктов для ИТ-ландшафта. При этом мы будем иметь возможность влиять на конечную стоимость владения создаваемых решений, определяя используемый стек технологий и используя максимально длительный горизонт планирования своей работы», — объяснил Антон Рубенчик.

«ВК-ИТ» займется разработкой и внедрением программного обеспечения для «Билайн» и других компаний группы VEON. Кроме того, компания возьмет на себя как разработку новых, так и развитие существующих ИТ-продуктов, ранее созданных аутсорсинговыми компаниями по заказу «Билайн».

Также «ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.