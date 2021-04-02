«Билайн» создал компанию для развития IT-продуктов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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В начале апреля «Билайн» сообщил о создании дочерней компании «ВымпелКом-Информационные технологии» («ВК-ИТ»), которая займется разработкой IT-продуктов

Новую компанию создали в рамках стратегии развития центров компетенций, которую «Билайн» реализует последние несколько лет. Вице-президент по ИТ Антон Рубенчик рассказал, что появление «ВК-ИТ» поможет удовлетворить растущую потребность «Билайн» в создании новых высокотехнологичных ИТ-продуктов.

«Благодаря сосредоточению компетенций в «ВК-ИТ» мы сможем развивать экспертизу внутри этой компании, обеспечить вовлеченность команд разработки, сконцентрировать их на создании продуктов для ИТ-ландшафта.  При этом мы будем иметь возможность влиять на конечную стоимость владения создаваемых решений, определяя используемый стек технологий и используя максимально длительный горизонт планирования своей работы», — объяснил Антон Рубенчик.

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«ВК-ИТ» займется разработкой и внедрением программного обеспечения для «Билайн» и других компаний группы VEON. Кроме того, компания возьмет на себя как разработку новых, так и развитие существующих ИТ-продуктов, ранее созданных аутсорсинговыми компаниями по заказу «Билайн».

Также «ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.

В первый год компания собирается нанять около 200-300 сотрудников. Все специалисты будут работать удаленно, а в ряде регионов планируют создать рабочие пространства в формате CoWorking или Coloborative Space.

Гендиректором компании стал Игорь Мельник. Он будет отвечать за развитие «ВК-ИТ» в качестве компании-разработчика промышленного программного обеспечения.

IT Билайн Технологии

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