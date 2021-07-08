СК «Семья» начала продажи квартир в новой очереди ЖК «Все свои» в Краснодаре

«Предусмотрены квартиры с просторными террасами, панорамными лоджиями, двумя ванными комнатами, мастер-спальнями и гардеробными. На последних этажах высота потолков составляет 3 метра, на остальных — до 2,85 метра. У всех квартир будут остекленные балконы глубиной до 2 метров и широкоформатные окна высотой до 2,2 метра», — рассказали подробности в пресс-службе СК «Семья».

Новая очередь состоит из пяти 24-этажных домов на улице Колхозной. В новых литерах есть и студии 26 кв. метров и 4-комнатные квартиры 120 кв. метров.

Будущим жильцам будет доступна вся необходимая инфраструктура. На первых этажах домов разместят объекты коммерческой недвижимости, во дворах — игровые и спортивные площадки, лаунж-зоны под открытым небом. В подземной части, куда можно спуститься на лифте, устроят паркинг и кладовые. Рядом с домами новой очереди планируют построить муниципальную школу и детский сад.

Дата ввода новых корпусов в эксплуатацию — третий квартал 2024 года.

Познакомиться с планировками квартир и проконсультироваться с менеджером можно по телефону 8-800-222-81-81 или на сайте. Проектные декларации застройщика ООО СЗ «Семья-Все Свои» размещены на наш.дом.рф.

По данным консалтинговой компании MACON, в 2021 году квартиры в новостройках подорожали на 53%. Сейчас средняя стоимость 1 кв. метра в новых домах — 103 тыс. рублей. За пять месяцев 2021 года в столице Кубани продали почти 15 тыс. новых квартир.