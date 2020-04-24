Осужденные сняли мультфильм о том, как Колобок покатился по наклонной и попал в тюрьму

В Лечебно-исправительном учреждении № 3 УФСИН России по Курганской области осужденные сняли свою версию сказки «Колобок». Пластилиновый мультфильм рассказывает о том, к чему могут привести вредные привычки.

Премьера мультфильма «Как Колобок попал в тюрьму» состоялась на кабельном телевидении лечебно-исправительного учреждения, сообщили 23 апреля в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Мультфильм появился в результате творческой работы сотрудников психологической службы учреждения: психолог Наталья Московина внедрила элементы арт-терапии в программу работы с алко- и наркозависимыми осужденными. Она рассказала, что для того, чтобы помочь своим подопечным создать мультфильм, ей пришлось освоить азы работы режиссера и оператора.

По сюжету, Колобок, расстроенный ссорой с близкими, не смог противостоять уговорам «друзей» и попробовал запрещенное вещество. С этого момента его жизнь покатилась по наклонной. Он опускался все ниже, пока не докатился до преступления, за которое Колобка приговорили к 20 годам лишения свободы, написал телеканал «360».

Сказка вопреки законам жанра заканчивается плохо: после освобождения Колобок смотрит на себя и понимает, что он стар, зол и одинок.