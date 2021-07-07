В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов
Росприроднадзор 6 июля начал проверку по факту загрязнения акватории Черного моря нефтепродуктами
О загрязнении акватории моря у причала судна «Виктория» (оператор — ООО «ЮгбункерСервис-Кавказ») в Росприроднадзор сообщил капитан морского порта Темрюка. Площадь разлива составила около 50 кв. метров.
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Судно и пятно находились в плавучих заграждениях. К моменту приезда специалистов там уже шли работы по очистке от загрязнений. На данный момент пятно полностью ликвидировали.
В отношении ООО «ЮгбункерСервис-Кавказ» возбудили административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
Кроме того, специалисты подсчитают ущерб, причиненный водному объекту, который должен будет возместить виновный, сообщили 6 июля в пресс-службе Росприроднадзора.
Как писали Юга.ру, в мае разлив нефтепродуктов в море случился в Туапсе. Это произошло из-за глубоководных работ на выпускном канализационном коллекторе. После инцидента сначала возбудили административное дело, а после — уголовное