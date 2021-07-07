В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов

О загрязнении акватории моря у причала судна «Виктория» (оператор — ООО «ЮгбункерСервис-Кавказ») в Росприроднадзор сообщил капитан морского порта Темрюка. Площадь разлива составила около 50 кв. метров.

Судно и пятно находились в плавучих заграждениях. К моменту приезда специалистов там уже шли работы по очистке от загрязнений. На данный момент пятно полностью ликвидировали.

В отношении ООО «ЮгбункерСервис-Кавказ» возбудили административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

Кроме того, специалисты подсчитают ущерб, причиненный водному объекту, который должен будет возместить виновный, сообщили 6 июля в пресс-службе Росприроднадзора.