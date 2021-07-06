В Горячем Ключе вода зашла в дома, эвакуировали 75 человек

Рассказываем, что происходит в Горячем Ключе, где из-за подтоплений 6 июля ввели режим ЧС

Напомним, из-за непогоды в шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС, в том числе в Горячем Ключе.

Там датчики на притоках реки Псекупс сигнализировали о повышении уровня воды. Псекупс поднялся до отметки 420 см — это близко к «опасному явлению», отметил в своем инстаграме глава муниципалитета Сергей Белопольский. Самый высокий уровень воды в реке зарегистрировали в 4:00 — 590 см. Затем он начал снижаться и держится на отметке +380.

Всего за минувшие сутки в Горячем Ключе выпал 81 мм осадков. Вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Сама сложная ситуация сложилась в станице Пятигорской и Горячем Ключе.

В станице подтопило несколько десятков домов, эвакуировано 77 человек. В Горячем Ключе эвакуировали 75 человек. Пункты временного размещения располагаются в школе № 11 поселка Мирного и в школе № 3 Горячего Ключа.