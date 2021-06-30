На курортах Кубани изменили ограничения для туристов

Так, с 1 июля в гостиницы и санатории разрешалось принимать только тех постояльцев, у которых есть отрицательный ПРЦ-тест на коронавирус или справка о вакцинации. Спустя месяца правила должны были ужесточиться — на курорты пустили бы только привившихся туристов, а тестировать на ковид собиралась и детей.

30 июня Кондратьев изменил свое постановление. Согласно новым правилам, с 1 июля в гостиницы и отели Кубани туристы смогут заселяться не только при наличии ПЦР-теста или сертификата, но и при справке о том, что они переболели ранее коронавирусом. Однако со дня выздоровления должно пройти не больше полугода.

С 1 августа туристы смогут предоставить либо документ о перенесенном заболевании, либо справку об отводе о вакцинации вместе с отрицательным тестом ПЦР. Также документ уточняет, что отрицательный ПЦР-тест понадобится детям только с 7-летнего возраста.