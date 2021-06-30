На курортах Кубани изменили ограничения для туристов

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 июня подписал изменения в постановлении о режиме повышенной готовности

Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности сразу на три месяца — до 1 октября. Документ содержал ряд ограничений для туристов.

Так, с 1 июля в гостиницы и санатории разрешалось принимать только тех постояльцев, у которых есть отрицательный ПРЦ-тест на коронавирус или справка о вакцинации. Спустя месяца правила должны были ужесточиться — на курорты пустили бы только привившихся туристов, а тестировать на ковид собиралась и детей.

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30 июня Кондратьев изменил свое постановление. Согласно новым правилам, с 1 июля в гостиницы и отели Кубани туристы смогут заселяться не только при наличии ПЦР-теста или сертификата, но и при справке о том, что они переболели ранее коронавирусом. Однако со дня выздоровления должно пройти не больше полугода.

С 1 августа туристы смогут предоставить либо документ о перенесенном заболевании, либо справку об отводе о вакцинации вместе с отрицательным тестом ПЦР. Также документ уточняет, что отрицательный ПЦР-тест понадобится детям только с 7-летнего возраста.

Напомним, адреса всех пунктов вакцинации можно узнать на сайте краевого министерства здравоохранения. Сделать прививку могут не только жители региона, но и туристы, которые приехали на курорты Кубани.

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На курортах Кубани изменили ограничения для туристов
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