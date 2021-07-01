Засор, из-за которого затопило Дмитриевский сквер Краснодара, нашли и устранили. Скоро зеленую зону приведут в порядок

В мэрии Краснодара 1 июля отчитались, что устранили засоры между водоёмами в районе Дмитриевской дамбы

Напомним, после дождей 28 июня озеро Покровское вышло из берегов и затопило тротуар в Дмитриевском сквере. После этого дорожку перекрыли и поставили предупреждающие знаки на территории с проводами.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 1 июля сообщил в своем телеграме, что засоры между переходными дамбами озер устранили. Он отметил, что Дмитриевский сквер приведут в порядок после того, как уйдет вода.

Глава города подчеркнул, что для проведения на озерах всех необходимых профилактических работ, их необходимо перевести в городскую собственность.

«Работы выполнили опять хозспособом без расходования бюджетных средств. Это еще раз доказывает, что нахождение Карасунских и Покровских водоемов, а также гидротехнических сооружений в госсобственности нецелесообразно, так как за ними не следят должным образом», — написал Первышов.