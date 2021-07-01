В Краснодаре ребенку удалили здоровый зуб, потому что перепутали карточки

Жительница Краснодара рассказала Юга.ру, что ее сыну в детской поликлинике удалили здоровый зуб вместо больного, и пожаловалась на грубость врача

29 июня в паблике «Типичный Краснодар» появился пост женщины, которая рассказала, что семилетнему ребенку удалили не тот зуб. Портал Юга.ру связался с ней и выяснил подробности истории. Мама мальчика Светлана рассказала, что утром 29 июня они обратились в Детскую поликлинику № 2 из-за острой боли в молочном зубе. Болевший зуб был на наблюдении у врачей, но его никогда не предлагали удалять

Терапевт на приеме осмотрела зуб, отметила воспаление десны и направила на удаление. Светлана с сыном отправились в кабинет хирурга Игоря Шакалова. По словам женщины, врач с порога начал грубо себя вести, а его поведение отметили все в очереди. «Начал командовать как солдафон. Я не обратила внимания и сразу предупредила сына, что врачи бывают разные. Главное, чтобы работал хорошо», — рассказывает Светлана. Хирург усадил женщину в процедурное кресло и сверху посадил на нее сына, чтобы она держала его во время процедуры. В таком положении женщине не было видно, что делает врач. Мальчик пожаловался, что зуб болел и после анестезии. Когда Светлана рассказала об этом врачу, он начал кричать и обвинять ее — мол, это она виновата в состоянии зуба. Вторую дозу анестезии хирург отказался вколоть. Отметим, на платформе «ПроДокторов» в отзывах Шакалова можно найти похожие истории. Родители жалуются на проблемы с анестезией и отмечают грубость по отношению к детям.

Во время удаления зуба мальчик громко кричал от боли. Кто-то из персонала выразил недовольство и спросил Светлану, зачем ее сын кричит и пугает детей в очереди. То, что удалили здоровый зуб, женщина обнаружила после того, как они с сыном ушли из поликлиники. Она решила вернуться к хирургу и разобраться в ситуации. Врач сказал, что поступил по назначению в медицинской карте. В этот момент оказалось, что в поликлинике перепутали карты.

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