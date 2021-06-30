Ремонт улицы Благоева в Краснодаре продлили еще на месяц

В мэрии Краснодара 29 июня предупредили, что ремонт улицы Благоева затянется еще на месяц из-за погоды

Напомним, улицу Благоева от дома № 7 до Мачуги начали ремонтировать в конце февраля. Полностью завершить работы собирались сначала к 31 августа, но позже решили закончить раньше — до конца мая. Планам помешали затяжные дожди весной в Краснодаре, и ремонт продлили до начала июля.

29 июня в пресс-службе мэрии города сообщили, что работы затянутся до конца июля. Причиной снова назвали погодные условия.

После ремонта выезд с микрорайона Гидростроителей расширится с трех до четырех полос, там также благоустроят зеленые зоны, поставят новую остановку, дорожные знаки, светофоры и нанесут разметку термопластиком.

Сейчас на участке рабочие выполняют монтаж контактной троллейбусной сети, переустройство хозяйственно-бытовой канализации и сетей электроснабжения, обустраивают тротуары и бордюры.