Ремонт улицы Благоева в Краснодаре продлили еще на месяц

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 29 июня предупредили, что ремонт улицы Благоева затянется еще на месяц из-за погоды

Напомним, улицу Благоева от дома № 7 до Мачуги начали ремонтировать в конце февраля. Полностью завершить работы собирались сначала к 31 августа, но позже решили закончить раньше — до конца мая. Планам помешали затяжные дожди весной в Краснодаре, и ремонт продлили до начала июля. 

29 июня в пресс-службе мэрии города сообщили, что работы затянутся до конца июля. Причиной снова назвали погодные условия. 

После ремонта выезд с микрорайона Гидростроителей расширится с трех до четырех полос, там также благоустроят зеленые зоны, поставят новую остановку, дорожные знаки, светофоры и нанесут разметку термопластиком.

Сейчас на участке рабочие выполняют монтаж контактной троллейбусной сети, переустройство хозяйственно-бытовой канализации и сетей электроснабжения, обустраивают тротуары и бордюры.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ГМР с 10 августа на улицах Мачуги и Автолюбителей введут новую схему дорожного движения. В администрации рассчитывают, что после этого плотность потока на въезде в район снизится в полтора раза.

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