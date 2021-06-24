Меценат рассказал, сколько потратил на «Тороиды» в Краснодаре и куда их теперь уберут

Краснодарский край

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Меценат Евгений Руденко 23 июня рассказал, в какую сумму обошлись «Тороиды» и куда их перенесут с Кубанской Набережной

Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» установили 19 июня на улице Кубанской Набережной. Арт-объекты были установлены не за счет городского бюджета, а стали результатом частной инициативы. 22 июня скульптуры закидали яйцами, а 23 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что арт-объекты уберут. 

Меценат проекта Евгений Руденко 23 июня рассказал в эфире «Вести.Россия», что установка скульптуры обошлась ему почти в 2 млн рублей. Эту сумму он потратил на изготовление арт-объекта, установку и гонорар художнику.

«Обидно, что жители подняли такой шум и что администрация на это отреагировала. Я думаю, если бы скульптуры простояли несколько месяцев, их бы полюбили, нашли какой-то смысл или они бы просто радовали глаз», — сказал Руденко.

Скульптуры перенесут на Воронежский проезд. По словам Руденко, скорее всего их демонтируют в течение суток. Они будут находиться на огороженной территории до решения об их установке на другом месте.

Искусство Краснодар КЦ «Типография» Художники

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