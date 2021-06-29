На дискуссии в Краснодаре обсудят, зачем городу современное искусство и нужно ли оно вообще

29 июня Наталья Машталир, Илья Варламов, Антон Белов, Евгений Руденко и другие участники дискуссии обсудят, нужно ли городу современное искусство

В 17:00 в ресторане POMPANO на 21 этаже отеля MARRIOT пройдет дискуссия о современном искусстве, поводом для которой послужила судьба арт-объекта «Тороиды». Напомним, произведение Валерия Казаса установили на Кубанской Набережной 19 июня, а уже через пять дней демонтировали. Объект призван был продолжить тенденцию по наполнению Краснодара современной скульптурой, согласно которой в городе появились «Столпы», Draped Data, «Точка». Подробнее о них можно почитать в материале Юга.ру.

Так что случилось? В октябре 2020 года глава города предложил сделать выставку современного искусства из работ краснодарского художника Валерия Казаса. Однако почти сразу же после установки «Тороидов» их закидали яйцами, а позже убрали. Причиной демонтажа по словам главы города стало недовольство жителей, которые активно высказались в соцсетях. Сейчас они ждут решения своей судьбы на закрытой территории.

Кто собирается дискутировать? Дискуссия, модераторами которой станут Алексей Алифиров и Олег Сафронов, призвана стать площадкой для общения тех, кто прямо или косвенно участвует в культурной жизни города и принимает решения. Среди ее участников — главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, заместитель мэра Краснодара по вопросам внутренней и информационной политики Антон Смертин, депутат Владимир Вербицкий, меценат Евгений Руденко, куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко, руководитель «Ассоциации застройщиков Краснодарского края» Елена Сошникова, PR директор Группы компаний AVA group Наталья Симонтенко.

В обсуждении также примут участие в формате онлайн блогер и урбанист Илья Варламов и директор московского музея современного искусства «Гараж» Антон Белов.

О чем пойдет речь? На дискуссии поднимут такие вопросы как — зачем нужно современное искусство в общественных местах, если многие его не понимают? Зачем они нужны для бизнеса? Кто делает скульптуры и сколько они стоят? Почему их могут убрать?

Как можно послушать беседу? Онлайн-трансляцию можно будет смотреть и слушать в прямом эфире на сайте события, там же, в специальной форме внизу можно задать свой вопрос или озвучить предложение.

Также состоится трансляция в инстаграме ресторана и ютубе проекта «Паблик Ток».