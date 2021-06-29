Под Краснодаром пройдет экофестиваль Go green

В станице Калужской в 40 км от Краснодара на территории арт-дачи «Две альпаки» с 30 июня по 3 июля пройдет экофестиваль Go green

Это российско-немецкий проект в рамках «Года Германии в России». Его цель — вовлечь творчески мыслящих, молодых и активных профессионалов арт-индустрии южного региона в тематику экологичной жизни и сопутствующих ей практик и привычек, а также стимулировать их к популяризации идей экологичности в креативных сообществах.

30 июня, 1 и 2 июля — закрытые дни. 35 участников из Германии и регионов России под руководством пяти кураторов будут создавать творческие продукты. 3 июля состоится их презентация для зрителей. На их суд представят иммерсивный спектакль, хореографический перформанс и экомемы. Все перечисленное будет на тему экологичной жизни и сопутствующих ей привычек.

Кроме того, гости смогут посетить бесплатные мастер-классы по различным направлениям: телесная перкуссия, апсайклинг (броши из старых джинсов), плетение из джута, пошив лоскутного одеяла, набойка по ткани. Также будет работать ярмарка полезных и экологичных товаров.

Посетить «Две альпаки» 3 июля можно с 11:00. Арт-дача находится по адресу: станица Калужская, ул. Пролетарская, 36Б. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.