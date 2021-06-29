В Сочи инспектор ДПС сбил ребенка на переходе и скрылся с места ДТП
В Сочи сотрудник ДПС из Петербурга 26 июня сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии
ДТП произошло днем 26 июня на улице Горно-Стрелковой Дивизии в Сочи. Водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка с травмами различной тяжести госпитализировали.
Читайте также:
Машину позднее нашли брошенной на соседней улице, она была взята в прокат. Виновник аварии явился в полицию сам. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС из Санкт-Петербурга, сообщили в телеграм-канале Life Shot.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили информацию. Там рассказали, что в отношении полицейского составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования), ч. 1 ст. 12.26 КоАП (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 12.27 КоАП (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Также он будет уволен из правоохранительных органов.
Отметим, что это не первое ДТП на Кубани с участием сотрудников полиции. Так, в апреле в поселке Южном полицейская насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе. В том же месяце в Абинском районе 28-летний районный участковый за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречку и устроил лобовое столкновение. А в июне в Каневском районе полицейский устроил аварию на встречной полосе и скрылся с места происшествия.