На Кубани полицейский устроил лобовое ДТП

По предварительным данным, 28-летний районный участковый за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречку и врезался в BMW. В результате лобового столкновения получили травмы разной степени тяжести предполагаемый виновник аварии, а также два пассажира иномарки — 26-летняя женщина и годовалый ребенок. Их всех доставили в больницу.

Накануне около 21:55 дежурному ОМВД России по Абинскому району сообщили, что сотрудник полиции попал в ДТП. Это случилось на 67-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский, между станицей Холмской и хутором Октябрьским.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 18 апреля сообщили, что в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также назначена проверка по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2020 года на Кубани полицейский выехал на встречку и устроил массовое ДТП с пятью погибшими.

А в середине апреля суд вынес приговор военному офицеру, который попал в аварию и сбежал с места происшествия, бросив умирать свою пассажирку. Во время расследования он менял показания — говорил, что на него напали и что в аварии виновата сама пассажирка.