На Кубани усовершенствуют земельное законодательство в целях вовлечения в оборот госземель

Краснодарский край

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Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко считает, что проблему вовлечения сельхозземель в оборот нужно решать совместными усилиями. В том числе с помощью дополнительного нормативного регулирования

На еженедельной депутатской планерке в Краснодаре 28 июня обсудили вопросы земельного законодательства. В настоящее время в крае заключено 11 тысяч договоров аренды земли, которые дают не только дополнительный доход бюджету края, но и новые рабочие места.

По словам руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края Александра Шеина, в региональной госсобственности находится около 28 тысяч участков. Годовая сумма арендной платы по договорам с аграриями превышает 2,1 млрд рублей.

Председатель профильного комитета Сергей Усенко отметил, что что за счет арендных платежей за последние три года сохраняется стабильность доходов краевого бюджета и даже некоторая положительная динамика в сторону увеличения прибыли. Он также отметил, что на Кубани остается нерешенным вопрос о вовлечении в оборот земель сельхозназначения.

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Кроме того, в некоторых муниципалитетах предгорной зоны края продолжают поступать обращения по поводу ставок на аренду земли, поскольку они ощутимо выросли по сравнению с 2015 годом. При этом, арендодатели краевой земли в связи с пандемией заключили с аграриями дополнительные соглашения об отсрочках платежей и продлении договоров аренды.

На планерке предложили передать полномочия по распоряжению пустыми землями муниципалитетам. По мнению депутатов, на местах будут быстрее решать, для каких целей вовлекать участки в хозоборот.

Глава регионального парламента согласился с этим решением и подчеркнул, что это позволит решить проблему с выделением земельных участков, в том числе многодетным семьям. Кроме того, каждую отельную ситуацию департамент имущественных отношений готов обсуждать с районами.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что проблему не вовлеченных в оборот сельхозземель нужно решать совместными усилиями, в том числе посредством дополнительного нормативного регулирования.

Департамент имущественных отношений края продолжит работу по ключевым направлениям аренды земель. По согласованию с краевой администрацией ведомство внесет в Законодательное собрания края предложения по совершенствованию земельного законодательства в целях вовлечения в оборот государственных земель.

Законодательство ЗСК Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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