На Кубани усовершенствуют земельное законодательство в целях вовлечения в оборот госземель

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко считает, что проблему вовлечения сельхозземель в оборот нужно решать совместными усилиями. В том числе с помощью дополнительного нормативного регулирования

На еженедельной депутатской планерке в Краснодаре 28 июня обсудили вопросы земельного законодательства. В настоящее время в крае заключено 11 тысяч договоров аренды земли, которые дают не только дополнительный доход бюджету края, но и новые рабочие места.

По словам руководителя департамента имущественных отношений Краснодарского края Александра Шеина, в региональной госсобственности находится около 28 тысяч участков. Годовая сумма арендной платы по договорам с аграриями превышает 2,1 млрд рублей.

Председатель профильного комитета Сергей Усенко отметил, что что за счет арендных платежей за последние три года сохраняется стабильность доходов краевого бюджета и даже некоторая положительная динамика в сторону увеличения прибыли. Он также отметил, что на Кубани остается нерешенным вопрос о вовлечении в оборот земель сельхозназначения.