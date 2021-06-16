Депутаты ЗСК обозначили рекомендации для развития Динского района
На заседании круглого стола 16 июня парламентарии обсудили развитие Динского района
Напомним, 10 июня депутаты ЗСК посетили предприятия Динского района. Также парламентарии проверили благоустройство общественной территории. Депутаты детально изучали ситуацию в районе по профильным направлениям. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что муниципалитет будет и дальше развиваться с поддержкой региональных властей.
16 июня на заседании круглого стола по вопросам развития Динского района отметили, что муниципалитет обладает высоким промышленно-экономическим потенциалом. Там динамично развиваются промышленность, социальная сфера, сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия.
Спикер ЗСК среди проблем Динского района назвал недостаток объектов теплоснабжения и электромощностей, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов. Так, в восьми населённых пунктах отсутствует центральное водоснабжение. Тем не менее, ежегодно в районе меняется порядка 40 км сетей.
Нерешённые вопросы есть и в социальной сфере. Глава района Евгений Пергун подтвердил, что в муниципалитете сохраняется дефицит мест в школах и детсадах. Решение проблем видят в строительстве новых объектов. За три года в Динском районе построили пять соцобъектов на сумму 1,4 млрд рублей. В будущем планируется строительство ещё одной школы на 1550 мест.
Депутаты отметили сильную экономику района и положительную динамику развития ее ключевых отраслей. А также порекомендовали местным властям активнее работать в сфере образования, создавать условия для улучшения демографической ситуации и привлекать молодых специалистов в ведущие отрасли. Особое внимание необходимо уделить поддержке инфраструктуры отдаленных населённых пунктов. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил значимость взаимодействия между депутатским корпусом и муниципалитетами.
«Из числа муниципалитетов, относящихся к Краснодарской агломерации, Динской район смог создать условия, позволяющие удержать отток местных жителей в краевой центр. Здесь есть рабочие места и в сельском хозяйстве, и на современных промышленных предприятиях. Поэтому в будущем вполне возможен такой сценарий, при котором краснодарцы из близлежащих микрорайонов будут приезжать на работу в Динскую. А обозначенные сегодня сложные вопросы мы возьмем на контроль и будем решать совместными усилиями», — подытожил Юрий Бурлачко.
Рекомендации, которые подготовили парламентарии для администрации Динского района войдут в проект постановления Законодательного Собрания. Его рассмотрят на ближайшей сессии ЗСК.