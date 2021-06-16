Депутаты ЗСК обозначили рекомендации для развития Динского района

На заседании круглого стола 16 июня парламентарии обсудили развитие Динского района

Напомним, 10 июня депутаты ЗСК посетили предприятия Динского района. Также парламентарии проверили благоустройство общественной территории. Депутаты детально изучали ситуацию в районе по профильным направлениям. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что муниципалитет будет и дальше развиваться с поддержкой региональных властей.

16 июня на заседании круглого стола по вопросам развития Динского района отметили, что муниципалитет обладает высоким промышленно-экономическим потенциалом. Там динамично развиваются промышленность, социальная сфера, сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия. Спикер ЗСК среди проблем Динского района назвал недостаток объектов теплоснабжения и электромощностей, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов. Так, в восьми населённых пунктах отсутствует центральное водоснабжение. Тем не менее, ежегодно в районе меняется порядка 40 км сетей. Нерешённые вопросы есть и в социальной сфере. Глава района Евгений Пергун подтвердил, что в муниципалитете сохраняется дефицит мест в школах и детсадах. Решение проблем видят в строительстве новых объектов. За три года в Динском районе построили пять соцобъектов на сумму 1,4 млрд рублей. В будущем планируется строительство ещё одной школы на 1550 мест.

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