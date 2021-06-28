Губернатора Кубани заметили с антиковидным бейджем

Бейдж, блокирующий вирусы, заметили на губернаторе Кубани Вениамине Кондратьеве пользователи социальных сетей. С таким блокатором он появился на встрече с министром природных ресурсов и экологии России в Белореченском районе 26 июня. Такое средство защиты обрело популярность в 2020 году.

Ранее в твиттере такой же бейдж заметили у министра образования Кубани Елены Воробьевой во время того, как она рассказывала о том, что прошла вакцинацию.