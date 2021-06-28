Губернатора Кубани заметили с антиковидным бейджем
Портал Юга.ру выяснил, зачем губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после вакцинации носит бейдж с антисептиком
Бейдж, блокирующий вирусы, заметили на губернаторе Кубани Вениамине Кондратьеве пользователи социальных сетей. С таким блокатором он появился на встрече с министром природных ресурсов и экологии России в Белореченском районе 26 июня. Такое средство защиты обрело популярность в 2020 году.
Ранее в твиттере такой же бейдж заметили у министра образования Кубани Елены Воробьевой во время того, как она рассказывала о том, что прошла вакцинацию.
В пресс-службе администрации Краснодарского края порталу Юга.ру рассказали, что бейдж с антисептиком губернатор использует как дополнительное средство защиты, как и маску. А прививку Вениамин Кондратьев сделал еще в январе.
«Такой бейдж с антисептиком губернатор Кубани стал носить с начала пандемии. И ни в коем случае не предпочел его вакцинации. При необходимости, если титр антител станет меньше и по рекомендации медиков — глава региона готов своевременно пройти ревакцинацию», — сказали в пресс-службе.
Напомним, в 2020 году такой бейдж носил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но это не защитило его от коронавируса.