В Краснодаре осенью появятся еще четыре светящихся пешеходных перехода
В мэрии Краснодара 28 июня пообещали, что к концу 2022 года в городе будет 22 проекционных пешеходных перехода
Напомним, первые два проекционных пешеходных перехода появились в Краснодаре в декабре 2020 года. Их сделали на пересечении улиц Северной и Фрунзе, а также на Шоссе Нефтяников возле школы № 26. В июне 2021 года такой переход создали в районе улиц Героев-Разведчиков и Героя Яцкова.
Они отличаются от обычных тем, что разметку подсвечивают светодиодные проекторы. Это позволяет видеть место для перехода дороги издалека ночью и в непогоду.
Планы по созданию новых проекционных пешеходных переходов в Краснодаре обсудили 28 июня на городской планерке, сообщили в пресс-служебе мэрии.
«Существующие проекционные переходы — это капля в море. Давайте обращать особое внимание на социальные объекты — школы, детские дошкольные учреждения», — заявил глава города Евгений Первышов.
Так, в августе-сентябре в Краснодаре должно появиться еще четыре таких перехода: на пересечении улиц Зиповской и Байбакова, по улице Карякина (напротив школы № 71), в станице Елизаветинской на пересечении Советской и Степной (возле школы № 76) и на пересечении Яна Полуяна и Скрябина.
В 2022 году проекционные переходы заработают еще на 15 участках. Таким образом, к концу следующего года в Краснодаре будет уже 22 светящихся пешеходных перехода.