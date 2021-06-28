В Краснодаре осенью появятся еще четыре светящихся пешеходных перехода

В мэрии Краснодара 28 июня пообещали, что к концу 2022 года в городе будет 22 проекционных пешеходных перехода

Напомним, первые два проекционных пешеходных перехода появились в Краснодаре в декабре 2020 года. Их сделали на пересечении улиц Северной и Фрунзе, а также на Шоссе Нефтяников возле школы № 26. В июне 2021 года такой переход создали в районе улиц Героев-Разведчиков и Героя Яцкова.

Они отличаются от обычных тем, что разметку подсвечивают светодиодные проекторы. Это позволяет видеть место для перехода дороги издалека ночью и в непогоду.