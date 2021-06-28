В Кубанском медуниверситете рассказали о юридической ответственности медработников

25 июня в Краснодаре прошла обучающая конференция для медицинских работников

Вступительное слово произнесли Леонид Рошаль, президент Союза «НМП», и Дмитрий Морозов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, вице-президент Союза «НМП».

Лекторы рассказали о правах и обязанностях медицинских работников и пациентов, осветили правовые аспекты оказания медицинской помощи, разобрали методы профилактики правонарушений и средства правовой защиты интересов медицинских работников в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.

Конференция «Юридическая ответственность медицинских работников за нарушения законодательства в сфере здравоохранения» стала частью проекта «Школа правовой грамотности для медицинских работников».

После обучения участники прошли тестирование и получили свидетельства с баллами непрерывного медицинского образования.