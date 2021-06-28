В Кубанском медуниверситете рассказали о юридической ответственности медработников
25 июня в Краснодаре прошла обучающая конференция для медицинских работников
Организатором выступил Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Союз «НМП») при участии минздрава Краснодарского края, Краевой общественной организации медработников, Всероссийского госуниверситета юстиции, Кубанского медуниверситета.
Вступительное слово произнесли Леонид Рошаль, президент Союза «НМП», и Дмитрий Морозов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, вице-президент Союза «НМП».
В роли спикеров выступили:
- Галина Прибежищая — руководитель территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю;
- Василиса Марухно — доцент кафедры философии, психологии и педагогики Кубанского медуниверситета Минздрава России, к.ю.н.;
- Лилия Айдарова — руководитель юридической службы Союза «НМП»;
- Роман Васильев — заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю;
- Виталий Баранов — адвокат Краснодарской краевой общественной организации медицинских работников;
- Людмила Букалерова — заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института РУДН, д.ю.н., профессор;
- Антонина Чупрова — профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции, эксперт Союза «НМП».
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Лекторы рассказали о правах и обязанностях медицинских работников и пациентов, осветили правовые аспекты оказания медицинской помощи, разобрали методы профилактики правонарушений и средства правовой защиты интересов медицинских работников в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.
Конференция «Юридическая ответственность медицинских работников за нарушения законодательства в сфере здравоохранения» стала частью проекта «Школа правовой грамотности для медицинских работников».
После обучения участники прошли тестирование и получили свидетельства с баллами непрерывного медицинского образования.