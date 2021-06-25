На Кубани на три года осудили онколога, который нелегально выдал рецепты на 3,5 млн рублей

Краснодарский край

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25 июня стало известно, что в Ейске огласили приговор врачу онкологического диспансера

Напомним, в 2019 году в Ейске ФСБ выявила, что сотрудники онкологического диспансера № 4 незаконно получали дорогие лекарства для льготников. Медики выписывали поддельные рецепты на имя пациентки диспансера. Против них возбудили уголовное дело.

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По версии следствия, с февраля 2016 года по октябрь 2018 года врач ейской онкологического диспансера, заведомо зная, что у пациентки нет медицинских показаний о необходимости назначения препаратов, выписывал на её имя рецепты. Затем по этим рецептам препараты получали неизвестные. Таким образом, больнице причинили учерб в 3 млн 550 тыс. 645 рублей.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили 25 июня, что врача осудили на три года лишения свободы с испытательным сроком на три года. Также мужчина должен будет возместить ущерб больнице в полном объёме.

Ранее Юга.ру писали, что санитара психоневрологического интерната Ейска будут судить за избиение до смерти пациента, который отказался идти на прогулку.

Ейский район Здравоохранение Суд

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