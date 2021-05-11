Из окна гостиницы в здании ж/д вокзала Краснодар-1 выпал ребенок

Краснодарский край

Распечатать

10 мая в Краснодаре ребенок выпал из окна здания ж/д вокзала

10-летний мальчик приехал в Краснодар из Тимашевска с отцом. Они сняли номер в гостинице на втором этаже в здании ж/д вокзала. Мужчина ненадолго вышел в магазин и оставил сына одного в номере. Мальчик выпал из окна гостиницы и получил травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили 10 мая в пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 1 марта с балкона многоэтажки на улице лейтенанта Шмидта в Новороссийске упала 11-летняя девочка. Утром 15 марта из окна многоэтажки в ЖК «Мечта» на улице Героя Яцкова в Краснодаре выпал 15-летний школьник.

Дети Краснодар Полиция Происшествия

Новости

В Сочи сгорел частный дом
Из окна гостиницы в здании ж/д вокзала Краснодар-1 выпал ребенок
В Краснодаре на Радоницу будет холодная и дождливая погода
Въезды в Краснодар в конце майских праздников встали в многочасовые пробки
Власти Краснодара пообещали к лету закончить ремонт улицы Сочинской
В Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами

Лента новостей

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
«Тренер «Краснодара» уже начал формировать состав к следующему чемпионату»
Вчера, 17:20
«Тренер «Краснодара» уже начал формировать состав к следующему чемпионату»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале