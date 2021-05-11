Из окна гостиницы в здании ж/д вокзала Краснодар-1 выпал ребенок
10 мая в Краснодаре ребенок выпал из окна здания ж/д вокзала
10-летний мальчик приехал в Краснодар из Тимашевска с отцом. Они сняли номер в гостинице на втором этаже в здании ж/д вокзала. Мужчина ненадолго вышел в магазин и оставил сына одного в номере. Мальчик выпал из окна гостиницы и получил травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили 10 мая в пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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