Из окна гостиницы в здании ж/д вокзала Краснодар-1 выпал ребенок

10-летний мальчик приехал в Краснодар из Тимашевска с отцом. Они сняли номер в гостинице на втором этаже в здании ж/д вокзала. Мужчина ненадолго вышел в магазин и оставил сына одного в номере. Мальчик выпал из окна гостиницы и получил травмы. Его госпитализировали в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили 10 мая в пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.