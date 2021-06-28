На курорте «Роза Хутор» открылась галерея «Драгоценности Байкала»

Современные работы мастеров Бурятии можно увидеть в галерее «Драгоценности Байкала» на курорте «Роза Хутор». Галерея работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

«Экспозиция включает более двадцати произведений живописи и монументального искусства знаменитых бурятских авторов. Для гостей курорта это уникальная возможность познакомиться с творчеством художников мирового уровня. Каждый из них имеет за плечами персональные выставки в лучших музеях. Здесь, как в Эрмитаже и Третьяковке, можно увидеть творения скульптора Даши Намдакова. Его монументы украшают 25 городов мира. Среди работ Намдакова в нашей галерее — уменьшенная копия скульптуры «Отец Байкала», установленной на острове Ольхон», — рассказала организатор выставки и хранитель традиций Бурятии Саяна Ванчикова.

Также в галерее на курорте «Роза Хутор» можно увидеть картины Зорикто Доржиева. В 2019 году именно он представлял Россию на 58-й Венецианской биеннале. Он работает в станковой живописи, графике, книжной иллюстрации, скульптуре и как художник кино. Уникальный стиль Доржиева складывается из бурятских национальных традиций, основ русской академической школы и космополитизма современного европейского искусства. Выставки художника в разные годы проходили в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее народов Востока, в Совете Европы в Страсбурге, в Американском буддийском центре. Дважды картины были проданы на аукционе Christie’s. В галерее «Драгоценности Байкала» выставляются полотна из наиболее известной серии художника — «Ян ван Эйк».