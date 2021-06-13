В Краснодаре выставкой «Бабочки, хинкали, секс» открылась галерея современного искусства «МаМо»

Арт-пространство располагается в собственном частном домовладении. Оно состоит из нескольких выставочных зон: дом, огород, гараж, двор, баня. Кроме того, открылась арт-резиденция для художников, в которой можно жить с комфортом на втором этаже дома.

«Выставка отражает самые волнующие людей темы — еду, что-то прекрасное и любовь. Знакомые художники сами решили, что имеют ко всему этому отношение и хотят принять участие в экспозиции, рассказав свою историю. Я изобрел новый формат выставки, которая называется хатник. Уже известны квартирники, а хатник — когда используется частное домовладение, так называемая хата. Во всех локациях представлены какие-то объекты. Рекомендую выставку к посещению всем, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения, а также увидеть, что такое настоящее кубанское современное искусство», — прокомментировал Юга.ру куратор выставки Эльдар Ганеев.

«Мои работы — это портреты в жанре «ню», отпечатанные на машинке с использованием прямой речи тех, кто на них изображен», — рассказал Юга.ру участник экспозиции Тимур Рыжков.

Галерея современного искусства «МаМо» находится по адресу: улица Алма-Атинская, 48. Выставка будет работать до 30 июня. Вход бесплатный, посещение по предварительной записи в группах во «ВКонтакте» и фейсбуке.