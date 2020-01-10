Власти Геленджика остановили застройку берега после недовольства жителей курорта

Краснодарский край

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов 9 января сообщил о том, что на Тонком мысу остановили застройку прибрежной территории. До этого там прошел народный сход

Накануне на улице Набережной, в районе «Рыбстана» на Тонкому мысу прошли народные сходы. Как сообщали в паблике «Геленджик LIVE» «ВКонтакте», 7 января туда пришли около 300 горожан, чтобы собрать подписи и записать видеообращение против «самозахвата береговой полосы». По словам автора поста, местный застройщик начал огораживать территорию будущего строительства капитальным забором из бетона. Он отказался разговаривать с местными жителями и показывать документы на строительство.

9 января сход повторился, о чем сообщил телеграм-канал «Хороший Геленджик». Судя по опубликованному видео, на Тонком мысу собрались не менее 70 человек, также на место подъехала полиция.

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В этот же день на ситуацию отреагировал мэр Геленджика. В своем инстаграме Богодистов написал, что «действия арендатора, который самовольно начал строительство капитального забора в первой природоохранной зоне, остановлены».

Глава курорта добавил, что администрация начала работу по расторжению договора аренды и что в случае, если строительство продолжится, власти подадут иск о сносе объекта. Богодистов отметил, что поддерживает мнение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который ранее запретил «бесконтрольную застройку прибрежных территорий».

«Благодарю неравнодушных граждан за принципиальную позицию в данном вопросе. Вместе мы не допустим самовольного строительства на прибрежной территории нашего курорта», — подытожил он.

Между тем, горожане обращали внимание на проблему еще в мае 2019 года. Тогда они записали обращение для администрации города, в котором указали на то, что основную и исторически сложившуюся дорогу Тонкого мыса по улице Десантной планируют закрыть 4-метровым забором. Застройщик, уточнялось в обращении, отказался идти на контакт, а его представитель попытался запугать горожан. Общая площадь строительства, по данным активистов, составила 28 га.

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