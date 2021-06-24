Семейная ипотека под 5% стала доступна жителям Кубани с одним ребенком

ВТБ первым из банков начал принимать заявки на ипотеку с господдержкой для семей с одним ребенком

«Мы первыми начинаем прием заявок по семейной ипотеке на новых условиях и пока предлагаем ее с прежней минимальной ставкой 5%. Рассчитываем, что благодаря этому программа станет доступнее, больше российских семей смогут приобрести собственное жилье и снизить нагрузку по ранее выданному другим банком ипотечному кредиту. Зачастую рождение ребенка, особенно первенца, вынуждает быстро решать квартирный вопрос. Поэтому мы решили ускорить процесс запуска программы и, не дожидаясь постановления правительства, запустить прием заявок», — рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

Теперь приобрести недвижимость по программе смогут семьи даже с одним ребенком. Программа доступна клиентам, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Льготы распространяются и на семьи, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.

В ВТБ считают, что расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом для рынка. «В госпрограмме, запущенной во время пандемии, после 1 июля поднимется ставка. По нашим оценкам, за счет низкой ставки и выгодных условий ипотечное кредитование в ВТБ может вырасти в три раза и занять на рынке порядка 12%. В настоящее время российские банки выдали в рамках программы около 400 млрд рублей. Как один из крупнейших игроков, мы планируем довести объем кредитования по ней до 200 млрд рублей к 2023 году», — добавил Сероштан.

ВТБ работает в рамках программы семейной ипотеки с начала 2018 года. За все время банк выдал по ней свыше 33,8 тыс. кредитов на 98,2 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита в ВТБ по программе составляет 12 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и Ленобласти. В других регионах страны — 6 млн. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 30 лет. В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования.

Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.