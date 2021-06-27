Моргенштерн перевел еще миллион мальчику из Тимашевска

Рэпер Моргенштерн 25 июня перевел еще один миллион на лечения мальчика из Тимашевска и запустил благотворительную акцию

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией второго типа. Ребенку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма». 26 июня мама мальчика сообщила в инстаграме, что рэпер Моргенштерн перевел на их счет 3 млн рублей.

25 июня стало известно, что Моргенштер перевел на счет Ильи еще один миллион рублей. Об этом мама Ильи сообщила в инстаграме. Кроме того, рэпер призвал своих подписчиков перевести на счет мальчика любую возможную сумму. Артиста поддержали другие блогеры и запустили в инстаграме благотворительную акцию по сбору средств. На счет Ильи переводят суммы, состоящие из нескольких шестерок. Так, блогер Артем Клюшин перевел Илье 666 тыс. 666 рублей.