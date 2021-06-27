Моргенштерн перевел еще миллион мальчику из Тимашевска

Краснодарский край

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Рэпер Моргенштерн 25 июня перевел еще один миллион на лечения мальчика из Тимашевска и запустил благотворительную акцию

Напомним, трехлетний Илья Худоба из Тимашевска болен спинальной мышечной атрофией второго типа. Ребенку необходимо 168 млн рублей на укол «Золгенсма». 26 июня мама мальчика сообщила в инстаграме, что рэпер Моргенштерн перевел на их счет 3 млн рублей.

25 июня стало известно, что Моргенштер перевел на счет Ильи еще один миллион рублей. Об этом мама Ильи сообщила в инстаграме. Кроме того, рэпер призвал своих подписчиков перевести на счет мальчика любую возможную сумму. Артиста поддержали другие блогеры и запустили в инстаграме благотворительную акцию по сбору средств. На счет Ильи переводят суммы, состоящие из нескольких шестерок. Так, блогер Артем Клюшин перевел Илье 666 тыс. 666 рублей.

«Вы и представить не можете, насколько это важно — получать поддержку», — написала мама мальчика в инстаграме.

Также Моргенштерн провел с мамой Ильи прямой эфир. Женщина отметила, что за год никто из артистов с миллионной аудиторией не согласился выйти с ней в эфир.

На данный момент в Краснодарском крае еще ни одному ребенку с диагнозом СМА не удалось закрыть сбор средств.

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Моргенштерн перевел еще миллион мальчику из Тимашевска
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