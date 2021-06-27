В Краснодарском крае 151 новый случай заболевания коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Кубани 27 июня сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти

Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Власти региона ввели обязательную вакцинацию, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае «не собираются закрывать курорты».

27 июня Оперштаб Кубани сообщил о 151 новом случае заболевания коронавирусом. Это на 35 заболевших больше, чем неделю назад. Тогда в крае выявили 116 случаев заражения.

Среди заболевших 64 мужчины и 87 женщин в возрасте до 91 года. В том числе четверо детей. По данным краевого минздрава на 26 июня, на искусственной вентиляции легких находились 65 человек, еще 6 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, в регионе работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.

Вакцинация Коронавирус

Новости

В Краснодарском крае 151 новый случай заболевания коронавирусом
В Краснодаре пройдет общественная дискуссия с художниками «Современная скульптура в городских пространствах»
В Краснодаре проходит набор на бесплатное обучение в школе межэтнической журналистики
В Краснодаре пять трамваев сократят режим работы
Власти Кубани в течение недели дадут ответ, где вместо белореченского мусорного полигона заработают новые мощности
В Белореченском районе после сильного ливня подтопило 150 дворов

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
24 июня, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
25 июня, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
25 июня, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале