В Краснодарском крае 151 новый случай заболевания коронавирусом
Оперштаб Кубани 27 июня сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти
Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Власти региона ввели обязательную вакцинацию, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае «не собираются закрывать курорты».
27 июня Оперштаб Кубани сообщил о 151 новом случае заболевания коронавирусом. Это на 35 заболевших больше, чем неделю назад. Тогда в крае выявили 116 случаев заражения.
Среди заболевших 64 мужчины и 87 женщин в возрасте до 91 года. В том числе четверо детей. По данным краевого минздрава на 26 июня, на искусственной вентиляции легких находились 65 человек, еще 6 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Напомним, в регионе работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.