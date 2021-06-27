В Краснодарском крае 151 новый случай заболевания коронавирусом

Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Власти региона ввели обязательную вакцинацию, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае «не собираются закрывать курорты».

27 июня Оперштаб Кубани сообщил о 151 новом случае заболевания коронавирусом. Это на 35 заболевших больше, чем неделю назад. Тогда в крае выявили 116 случаев заражения.