В Краснодаре проходит набор на бесплатное обучение в школе межэтнической журналистики

Краснодарский край

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В Краснодаре открыт первый набор на бесплатное обучение в школе межэтнической журналистики

Школа межэтнической журналистики в Краснодаре открывает бесплатные трехмесячные курсы для студентов, молодых журналистов, блогеров и общественных деятелей в возрасте до 30 лет. Продолжительность программы — с сентября по ноябрь (42 академических часа).

На курсах обучающиеся изучат особенности освещения межнациональных отношений в СМИ в целом и в регионе, правовые вопросы, современные технические тренды, познакомятся с этикой этножурналиста, особенностями этнического и религиозного многообразия Краснодарского края и Адыгеи, приобретут опыт участия в этноэкспедиции и послушают интересных лекторов.

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Большая часть времени отведена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы ф региональных и федеральных СМИ. По окончании обучения выпускники получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в Москве.

Все потенциальные слушатели пройдут конкурсный отбор из двух этапов: письменный и устный. Мотивационные письма на тему «Почему я хочу учиться межэтнической журналистике?» принимаются до 15 августа на электронную почту куратора Виталия Штыбина v.shtybin@yandex.ru.

В теме письма необходимо указать «обучение в Школе межэтнической журналистики», в тексте — фамилию, имя и отчество, дату рождения, место учебы или работы, телефон и электронную почту. Дата собеседования будет озвучена после записи в индивидуальном порядке.

Школа межэтнической журналистики — межрегиональный наставнический проект Федерального агентства по делам национальностей и Гильдии межэтнической журналистики, который проходит с 2015 года. За это время обучение в Школе прошли несколько тысяч молодых журналистов из разных регионов страны.

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