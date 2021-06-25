В Краснодаре на улице Россинского введут одностороннее движение

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь с 26 на 27 июня изменится схема движения на улице Россинского

Напомним, организацию одностороннего движения в районе переулка Тополькового и улицы Россинского власти города обсуждали еще в начале июня. Такое решение связано с тем, что из-за застройки жилыми домами в этом районе усложнилась дорожно-транспортная ситуация.

В ночь с 26 на 27 июня начнет действовать новая схема одностороннего движения:

◦ по переулку Топольковому от улицы 1 Мая до Российской;
◦ по переулку Гаражному от улицы Российской до 1 Мая;
◦ по улице Ангарской от 1 Мая до Российской.

Замглавы Краснодара Артем Доронин отметил, что такие меры позволят повысить скорость движения транспорта примерно на треть.

Также с 27 июня изменится маршрут автобусов № № 5, 21, 146А и 170А:

  • Автобус № 5 «Ул. Командорская — автовокзал «Южный»: при движении в сторону ул. Командорской (КП «Австрия») проследует от улицы Петра Метальникова по Российской, затем по переулку Ленинскому, улицам 1-го Мая, 2-ой Ямальской и далее по маршруту. В обратном направлении движения проследует по улице 2-ой Ямальской, затем по переулку Топольковому, улице Петра Метальникова и далее по маршруту,
  • Автобус № 21 «Сквер «Дубинский» — посёлок Краснодарский»: при движении в сторону посёлка Краснодарского автобусы будут следовать по своей стандартной схеме — от улицы Российской по переулку Гаражному, затем по улицам 1-го Мая, Россинского и далее по маршруту. В обратном направлении движения они проследуют по улице Россинского, затем по улицам 1-го Мая, Ангарской, Российской и далее по маршруту,
  • Автобусы № 146А «Ул. им. Гаврилова — посёлок Индустриальный — посёлок Победитель» и № 170А «Ул. им. Гаврилова — микрорайон Дивный — посёлок Индустриальный»: при движении к посёлку Индустриальному автобусы будут следовать по стандартной схеме — от улицы Российской по переулку Гаражному, затем по улицам 1-го Мая, Россинского и далее по маршрутам. В обратном направлении движения они проследуют по улицам Россинского, 1-го Мая, переулку Топольковому, улице Российской и далее по маршрутам.

Кроме того, на Т-образном перекрестке улиц Кирилла Россинского и 1 Мая предусмотрена установка нового адаптированного светофора. Он начнет работать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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