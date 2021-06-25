В Краснодаре на улице Россинского введут одностороннее движение

В Краснодаре в ночь с 26 на 27 июня изменится схема движения на улице Россинского

Напомним, организацию одностороннего движения в районе переулка Тополькового и улицы Россинского власти города обсуждали еще в начале июня. Такое решение связано с тем, что из-за застройки жилыми домами в этом районе усложнилась дорожно-транспортная ситуация.

В ночь с 26 на 27 июня начнет действовать новая схема одностороннего движения:

◦ по переулку Топольковому от улицы 1 Мая до Российской;

◦ по переулку Гаражному от улицы Российской до 1 Мая;

◦ по улице Ангарской от 1 Мая до Российской.