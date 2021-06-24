Кризисный центр в Краснодаре получит наборы с предметами первой необходимости для женщин, пострадавших от домашнего насилия

В Почте России 24 июня рассказали, что в рамках благотворительной акции проекта #ТыНеОдна доставят в кризисные центры наборы с предметами первой необходимости

В 2019 году общественный деятель Алена Попова, продюсер Евгений Лошак и блогер Александра Митрошина запустили проект #ТыНеОдна. Его цель — предотвращать возможные случаи домашнего насилия и помогать пострадавшим женщинам.

По статистике, каждая пятая женщина в России сталкивается с насилием со стороны супруга, при этом 70% жертв не обращаются за помощью. Те, кто решается уйти из дома, часто оказываются без вещей первой необходимости.

Проект #ТыНеОдна совместно с брендом одежды You создали наборы помощи Emergency box. Они содержат предметы, которые должны помочь тем, кому пришлось экстренно покинуть дом. Для этого активисты провели опрос, где женщины ответили, какие вещи им пригодились бы в первую очередь.

В марте 2021 года были собраны первые 50 боксов. На этих выходных организаторы запустили летний Emergency box. «Вместе с нашими волонтерами мы собрали 1000 боксов с вещами первой необходимости для пострадавших от насилия. В этот раз мы решили передать боксы не только московским, но и региональным кризисным центрам», — сообщили в инстаграме проекта.

В состав сумок помощи входят одежда, средства личной гигиены, сим-карты, зарядные устройства для мобильных телефонов, продукция для детей и книги с рекомендациями психологов о действиях в кризисных ситуациях.

23 июня издание «Такие Дела» сообщило, что наборы с предметами первой необходимости в кризисные центры доставит Почта России.

Руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз 24 июня рассказала порталу Юга.ру, что так как более 80% сотрудников компании — женщины, идея участия в проекте получила огромную поддержку внутри коллектива.

«Как крупнейший логистический оператор страны мы готовы прийти на помощь женщинам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, и доставить сумки с предметами первой необходимости в кризисные центры в регионах России от Санкт-Петербурга до Иркутска», — заявила она.

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В Краснодаре наборы Emergency box доставят в Краевой кризисный центр помощи женщинам. Связаться с центром можно по номерам 8 (861) 235-24-80, 8 (861) 227-17-30 и по электронной почте crisiscenter@mtsr.krasnodar.ru. Также у центра есть аккаунт в инстаграме.