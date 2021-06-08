«Курорт Красная Поляна» анонсировал образовательный форум Леонида Агутина

II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 1 по 11 июля на Поляне 960 «Курорта Красная Поляна»

Детей и подростков ждут десять дней музыки, танцев и творчества, образовательные треки от звездных спикеров и возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными редакторами страны и международными партнерами.

Педагогами выступят популярные артисты, признанные музыканты, актеры, хореографы, эксперты из мира моды, телеведущие, продюсеры и музыкальные редакторы. Они передадут опыт в вокале, музыке, аранжировке, диджеинге, танцах, фэшн-индустрии, актерском мастерстве и продвижении личного бренда артиста. Мастер-классы проведут заслуженная артистка России Нонна Гришаева, телеведущая, телепродюсер и тележурналист Елена Летучая и музыкальный продюсер шоу «Голос» Андрей Сергеев.