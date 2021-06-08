«Курорт Красная Поляна» анонсировал образовательный форум Леонида Агутина
II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 1 по 11 июля на Поляне 960 «Курорта Красная Поляна»
Детей и подростков ждут десять дней музыки, танцев и творчества, образовательные треки от звездных спикеров и возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными редакторами страны и международными партнерами.
Педагогами выступят популярные артисты, признанные музыканты, актеры, хореографы, эксперты из мира моды, телеведущие, продюсеры и музыкальные редакторы. Они передадут опыт в вокале, музыке, аранжировке, диджеинге, танцах, фэшн-индустрии, актерском мастерстве и продвижении личного бренда артиста. Мастер-классы проведут заслуженная артистка России Нонна Гришаева, телеведущая, телепродюсер и тележурналист Елена Летучая и музыкальный продюсер шоу «Голос» Андрей Сергеев.
Форум откроет welcome-дискотека с участием заслуженного артиста РФ Леонида Агутина и молодых исполнителей: Вани Дмитренко, Юлии Гаврилиной, Кати Алдушкиной, Артура Бабича, Карины Кросс и Давы. На форуме состоятся вокальный и танцевальный конкурсы и первый в РФ высокогорный показ мод на Поляне 2200. 7 июля даст концерт певица Ёлка. Завершит событие гала-концерт с Агутиным, Ларисой Долиной, Анитой Цой, IOWA, Вилли Кей и группой «Против правил».
Гости «Курорта Красная Поляна» смогут попасть на мероприятия форума по билету одного дня. По нему можно участвовать в мастер-классах, спортивных активностях дня и пройти на концерты. Познакомиться с программой форума и приобрести билеты можно на сайте agutinforum.ru.