«Курорт Красная Поляна» анонсировал образовательный форум Леонида Агутина

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина пройдет с 1 по 11 июля на Поляне 960 «Курорта Красная Поляна»

Детей и подростков ждут десять дней музыки, танцев и творчества, образовательные треки от звездных спикеров и возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными редакторами страны и международными партнерами.

Педагогами выступят популярные артисты, признанные музыканты, актеры, хореографы, эксперты из мира моды, телеведущие, продюсеры и музыкальные редакторы. Они передадут опыт в вокале, музыке, аранжировке, диджеинге, танцах, фэшн-индустрии, актерском мастерстве и продвижении личного бренда артиста. Мастер-классы проведут заслуженная артистка России Нонна Гришаева, телеведущая, телепродюсер и тележурналист Елена Летучая и музыкальный продюсер шоу «Голос» Андрей Сергеев.

Читайте также:

Форум откроет welcome-дискотека с участием заслуженного артиста РФ Леонида Агутина и молодых исполнителей: Вани Дмитренко, Юлии Гаврилиной, Кати Алдушкиной, Артура Бабича, Карины Кросс и Давы. На форуме состоятся вокальный и танцевальный конкурсы и первый в РФ высокогорный показ мод на Поляне 2200. 7 июля даст концерт певица Ёлка. Завершит событие гала-концерт с Агутиным, Ларисой Долиной, Анитой Цой, IOWA, Вилли Кей и группой «Против правил».

Гости «Курорта Красная Поляна» смогут попасть на мероприятия форума по билету одного дня. По нему можно участвовать в мастер-классах, спортивных активностях дня и пройти на концерты. Познакомиться с программой форума и приобрести билеты можно на сайте agutinforum.ru.

Красная Поляна Образование Сочи Фестивали

Новости

Три вуза Кубани будут готовить казаков в атаманы
Ремонт улицы в Пашковском микрорайоне Краснодара пообещали закончить к середине лета
В Краснодаре загорелся автобус на дороге
На Кубани в ДТП легковушку разорвало на части, есть погибший и пострадавшие
В парках и скверах Краснодара хотят установить больше бесплатных туалетов
В Сочи такси откинуло на отбойник тоннеля после столкновения с Mercedes

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале