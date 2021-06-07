«Курорт Красная Поляна» выпустил книгу о живом символе курорта — кавказской серне

На «Курорте Красная Поляна» 5 июня презентовали книгу о кавказской серне

На территории курорта обитает крупнейшая группировка серн из более чем 100 особей. Встретить животных можно в любое время года, поднявшись на канатных дорогах в горные цирки горы Аибга на высоту выше 2 тыс. метров над уровнем моря. Презентация книги «Кавказская серна», посвященной живому символу курорта, состоялась во Всемирный день окружающей среды — 5 июня. Ее авторы — научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет и директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Курорта Красная Поляна» Лев Шагаров.

В книге рассказывается о среде обитания и образе жизни кавказской серны, чем она питается, как размножается и как ее строение помогает передвигаться по отвесным скалам. Кроме того, книга подскажет, как заметить серну в горах: летом и осенью животное маскируется, сливаясь с окружающим ландшафтом. Купить издание можно в фирменных магазинах курорта.

Тема Всемирного дня окружающей среды в 2021 году — «Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить». Это призыв к немедленным действиям по возрождению и защите экосистем. Так, обитание большого количества серн на освоенной человеком территории стало возможным благодаря последовательной работе «Курорта Красная Поляна» и Сочинского национального парка.

«В рамках реализации Стратегии устойчивого развития курорта мы следим за численностью диких животных и заботимся об их благополучии. На нашем курорте выделены зоны покоя, заложены солонцы и установлены фотоловушки. На территориях, где серн не тревожат, они довольно близко подпускают к себе человека, в чем можно убедиться на «Курорте Красная Поляна», — отметил генеральный директор курорта Андрей Круковский. На курорте призывают гостей и сотрудников разделять ценности бережного отношения к окружающей среде и активно участвовать в ее сохранении. На экотропах установлены информационные стенды о животных и растениях региона, проводятся познавательные мероприятия. Узнать подробности о Стратегии можно в специальном разделе на сайте курорта.