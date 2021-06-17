«Курорт Красная Поляна» открыл летний сноупарк на 20 тыс. кв. метров

Летний лагерь для лыжников и сноубордистов Bonus Summer Camp работает до 11 июля

Сноупарк расположен в горной долине Цирк-2 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. От теплых температур долину защищают высокие скалы, поэтому гости «Курорта Красная Поляна» даже летом смогут прокатиться по настоящим снежным склонам. Посетителям доступно 20 тыс. кв. метров площади лагеря в окружении альпийских лугов. В пресс-службе курорта подчеркнули, что это самый большой летний сноупарк в России.

Для комфорта гостей сноупарк на время кэмпа оборудовали бугельными подъемниками.

В программу Bonus Summer Camp входят соревнования в сноупарке и скейт-парке курорта, лекции и мастер-классы Riders-академии для взрослых и детей. В конце каждого дня курорт предлагает гостям посмотреть кино под открытым небом, посетить барбекю-вечеринку с видом на закат в горах, потанцевать под музыку ODI или dj-сеты Geelay и Romsta.

21 июня в рамках кэмпа пройдет Go Skateboarding Day, посвященный Международному дню скейтбординга. Участники соревнований в скейт-парке поборются за подарки от курорта и партнеров, а кто-то заберет главный приз — 100 тыс. рублей. В честь праздника группа Kasseta даст концерт в атмосфере 1980‑х, 1990‑х и 2000‑х.

Узнать подробную программу Bonus Summer Camp и приобрести карту участника можно на сайте курорта. Владельцам карт доступны ски-пасс, катание в сноупарке, все мероприятия кэмпа и спецпредложения от партнеров фестиваля.