ВТБ на Кубани и в Адыгее увеличил объем кредитования на 40%

По сравнению с тем же периодом 2020 года объем выдач увеличился на 40%, а число — на 30%. Розничный кредитный портфель достиг 96,6 млрд рублей (+4% с начала года).



Максимальным спросом пользовались кредиты наличными. На них пришлось больше половины от общей суммы. За три месяца 2021 года свыше 9 тыс. кубанцев и жителей Адыгеи оформили потребительский кредит в ВТБ. По отношению к январю — марту 2020 года объем продаж увеличился в 1,7 раза — до 6,4 млрд рублей. Портфель кредитов в данном сегменте достиг 40,5 млрд рублей (+7%).



Более трети всей суммы выдач составила ипотека. С января по март банк предоставил населению 1,9 тыс. жилищных кредитов на 4,2 млрд рублей (рост +16%). При этом каждая вторая сделка была реализована по программе «Ипотека с господдержкой 2020». За отчетный период клиентам по льготной ставке было предоставлено свыше 1,1 тыс. кредитов на сумму 2,33 млрд рублей. В итоге ипотечный портфель превысил отметку 47,6 млрд рублей (+2%).



Объем кредитов для покупки машин за январь — март вырос на 7% — до 860 млн рублей. Таким образом, портфель автокредитования удалось нарастить по итогам I квартала до 5,5 млрд рублей.