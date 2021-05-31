ВТБ на Кубани и в Адыгее увеличил объем кредитования на 40%
За первый квартал 2021 года ВТБ выдал жителям Краснодарского края и Республики Адыгея 11,6 тыс. займов на 11,4 млрд рублей
По сравнению с тем же периодом 2020 года объем выдач увеличился на 40%, а число — на 30%. Розничный кредитный портфель достиг 96,6 млрд рублей (+4% с начала года).
Максимальным спросом пользовались кредиты наличными. На них пришлось больше половины от общей суммы. За три месяца 2021 года свыше 9 тыс. кубанцев и жителей Адыгеи оформили потребительский кредит в ВТБ. По отношению к январю — марту 2020 года объем продаж увеличился в 1,7 раза — до 6,4 млрд рублей. Портфель кредитов в данном сегменте достиг 40,5 млрд рублей (+7%).
Более трети всей суммы выдач составила ипотека. С января по март банк предоставил населению 1,9 тыс. жилищных кредитов на 4,2 млрд рублей (рост +16%). При этом каждая вторая сделка была реализована по программе «Ипотека с господдержкой 2020». За отчетный период клиентам по льготной ставке было предоставлено свыше 1,1 тыс. кредитов на сумму 2,33 млрд рублей. В итоге ипотечный портфель превысил отметку 47,6 млрд рублей (+2%).
Объем кредитов для покупки машин за январь — март вырос на 7% — до 860 млн рублей. Таким образом, портфель автокредитования удалось нарастить по итогам I квартала до 5,5 млрд рублей.
Как краснодарский ВТБ пережил пандемию:
В размещении средств розничные клиенты банка активнее всего вкладывались в инвестиционные инструменты: объем средств вырос с начала года на 19% — до 62,4 млрд рублей. Всего ресурсный портфель физлиц достиг 158,7 млрд рублей (рост +2%).
«В первом квартале наблюдался повышенный интерес ко всем кредитным продуктам банка. Значит, покупательская способность граждан в курируемых регионах восстановилась и уже превышает допандемийные значения. Этот тренд сохраняется: в апреле — мае показатели продолжили расти. Со своей стороны ВТБ оперативно реагирует на все рыночные изменения, исходя из потребностей и комфортных цен для клиентов. Поэтому банк в этом году неоднократно снижал ставки по ключевым направлениям розничного кредитования, в том числе и по ипотечным госпрограммам. Кроме того, мы продолжаем совершенствовать дистанционные сервисы обслуживания и развивать жилищную экосистему», — резюмировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.