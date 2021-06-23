Горожан и гостей кубанской столицы попросили не купаться в фонтанах парка «Краснодар»
Администрация парка «Краснодар» 22 июня обратилась к посетителям с просьбой не купаться в фонтанах
Напомним, ранее Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и что нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах.
О запрете на купание в водоемах 22 июня напомнили в инстаграме парка:
«Водоемы и фонтаны созданы для созерцания! Фонтан Бугенвиллия, Фонтан Инфинити, Стремительная река, водоемы вдоль Набережной, Кратер — все они не любят, когда их используют для купания».
Гостям парка, которые хотят освежиться, предложили съесть мороженое и выпить холодный напиток.