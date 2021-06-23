Горожан и гостей кубанской столицы попросили не купаться в фонтанах парка «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

Администрация парка «Краснодар» 22 июня обратилась к посетителям с просьбой не купаться в фонтанах

Напомним, ранее Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и что нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах.

Читайте также:

О запрете на купание в водоемах 22 июня напомнили в инстаграме парка:

«Водоемы и фонтаны созданы для созерцания! Фонтан Бугенвиллия, Фонтан Инфинити, Стремительная река, водоемы вдоль Набережной, Кратер — все они не любят, когда их используют для купания».

Гостям парка, которые хотят освежиться, предложили съесть мороженое и выпить холодный напиток. 

Краснодар Парки Сергей Галицкий фонтаны

Новости

Горожан и гостей кубанской столицы попросили не купаться в фонтанах парка «Краснодар»
В Краснодаре суд принял решение не делать чердак дома в ЖК «Покровский» жилым этажом
Мэр Геленджика рассказал, грозит ли отток туристов из-за открытия Турции
В Краснодаре неизвестные закидали яйцами «Тороиды» на Кубанской Набережной
Мэрия Геленджика получила письмо от немецкого города-побратима Хильдесхайма в честь Дня памяти и скорби
Поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча

Лента новостей

Память о войне
Вчера, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Вчера, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
21 июня, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале