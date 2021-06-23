Горожан и гостей кубанской столицы попросили не купаться в фонтанах парка «Краснодар»

Напомним, ранее Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и что нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах.