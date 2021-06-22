Водоросли зацвели на тротуаре в Дмитриевском сквере Краснодара
В мэрии Краснодара 22 июня объяснили, почему в Дмитриевском сквере появились водоросли на тротуаре
Напомним, благоустройство Дмитриевского сквера около Карасунских озер началось в мае 2020 года. В конце сентября власти Краснодара представили обновленный сквер с теннисными столами, светодиодной брусчаткой и деревянными настилами.
Несмотря на изменения, местные жители неоднократно отмечали, что в сквере зачастую не работает освещение, а плитка на набережной покрыта слоем воды. В мае 2021 года в мэрии Краснодара объяснили, что причиной стало поднятие грунтовых вод, и обещали решить вопрос. Однако спустя две недели сквер снова остался без света.
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В конце июня краснодарцы заметили, что из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. Портал Юга.ру обратился за комментарием в мэрию Краснодара, там признали проблему и снова упомянули грунтовые воды.
«На сегодняшний день на данной общественной территории происходит подтопление участка тротуара вдоль озера Карасун, предположительно вследствие поднятия грунтовых вод», — сообщили в пресс-службе администрации.
Сотрудники МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» ведут работы по инженерно-геологическим изысканиям, после чего будет прорабатываться вопрос устранения причин подтопления.