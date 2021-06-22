Водоросли зацвели на тротуаре в Дмитриевском сквере Краснодара

В мэрии Краснодара 22 июня объяснили, почему в Дмитриевском сквере появились водоросли на тротуаре

Напомним, благоустройство Дмитриевского сквера около Карасунских озер началось в мае 2020 года. В конце сентября власти Краснодара представили обновленный сквер с теннисными столами, светодиодной брусчаткой и деревянными настилами.

Несмотря на изменения, местные жители неоднократно отмечали, что в сквере зачастую не работает освещение, а плитка на набережной покрыта слоем воды. В мае 2021 года в мэрии Краснодара объяснили, что причиной стало поднятие грунтовых вод, и обещали решить вопрос. Однако спустя две недели сквер снова остался без света.