Адыгея присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны

В России 22 июня отметили День памяти и скорби, посвящённый 80-летию с начала Великой Отечественной войны

Памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране. Так, в Адыгее глава региона Мурат Кумпилов вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, юнармейцами, волонтерами, военнослужащими и местными жителями посетили поселок Каменномостский, где в январе 1943 года шли ожесточенные бои.

Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику воинам-освободителям и зажгли свечи в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».