Адыгея присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны

Адыгея, Вся Россия

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В России 22 июня отметили День памяти и скорби, посвящённый 80-летию с начала Великой Отечественной войны

Памятные мероприятия проходят сегодня по всей стране. Так, в Адыгее глава региона Мурат Кумпилов вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, юнармейцами, волонтерами, военнослужащими и местными жителями посетили поселок Каменномостский, где в январе 1943 года шли ожесточенные бои.

Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику воинам-освободителям и зажгли свечи в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

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«Еще за день до этого был мир, был спокойный субботний вечер, когда тысячи юношей и девушек праздновали свой выпускной. А завтра началась война. И вчерашние школьники ушли на фронт вслед за своими отцами, учителями, старшими братьями и сестрами. Та война стала страшным испытанием для наших прадедов, для нашей страны», — сказал Кумпилов.

Глава региона и Министр просвещения пообщались с молодежью и рассказали о важности сохранения памяти об исторических событиях, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. 

Напомним, жителям России предложили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». За каждую виртуально зажженную свечу на помощь ветеранам направят один рубль.

Великая Отечественная война История Мурат Кумпилов

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