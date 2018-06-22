В Краснодаре более 14 тыс. человек приняли участие в акции «Свеча памяти»

В Краснодаре 22 июня прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби

От Театральной площади 14 тыс. человек прошли по улице Красной к Вечному огню на площади Памяти Героев и принесли зажженные свечи. Акция стартовала в 4:00 — в это время началась Великая Отечественная война. Во главе колонны ехала техника военных лет, транслировались песни военных лет и дикторский текст о войне в краснодарском крае и на Кубани. У Вечного огня возложили цветы и оставили зажженные свечи, там же прошел траурный митинг-реквием.

В акции приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Первышов.

«22 июня 1941 года время в стране остановилось. Тогда никто не мог представить, какую цену придется заплатить за Победу. Сожжённые дотла города и станицы, голод, холод, бессонные ночи у станков. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив за собой страшный черный след. Сотни тысяч погибших жителей края, разоренная земля. Эти свечи мы зажигаем в память о каждом, кто погибал за нас с вами. Светлая память героям войны, вечная слава — народу-победителю», — сказал Кондратьев.

К собравшимся на площади обратился ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Шлыков. Он ответил роль России в сохранении мира в послевоенный период и пожелавший молодому поколению жить под мирным небом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.