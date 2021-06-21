Жителям Кубани предложили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». За каждую свечу на помощь ветеранам направят рубль

22 июня в России отметят День памяти и скорби, посвящённый к 80-летию с начала Великой Отечественной войны

22 июня Краснодарский край вместе с остальной Россией отметит День памяти и скорби, который посвящён 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдёт онлайн. Пользователям интернета предлагают зажечь виртуальную свечу на сайте организатора. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит на оказание помощи ветеранам один рубль за каждую зажженную свечу. Всю сумму затем направят на медицинскую помощь ветеранам. Кроме того, участники акции смогут узнать, как начиналась война в городах России и разместить информацию об участии в своих социальных сетях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, в 12:15 по всей стране пройдёт минута молчания. В это время прервутся теле- и радиоэфиры, приостановят работу в аэропортах и морских портах, на ж/д и автовокзалах, предприятиях, в организациях и магазинах. Автомобилистов просят заглушить двигатель и остановиться на обочине. Больше 800 памятных мероприятий пройдут по всей Кубани. Так, в Краснодаре в сквере имени Жукова с 10:00 до 13:00 волонтеры будут раздавать жителям значки с красной гвоздикой. Все вырученные средства также направят на медпомощь ветеранам. Кроме того, там будет работать выездная выставка с экспонатами Выставочного зала Боевой Славы.