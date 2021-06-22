Гандболистки клуба «Кубань» готовятся к новому сезону
Для травмированных спортсменок составили план реабилитации в Клинике Екатерининская
Спортсменки гандбольного клуба «Кубань» начали подготовку к новому сезону соревнований. Чемпионат России по гандболу стартует в конце августа, к активным тренировкам «Кубань» приступает 1 июля. Подготовку усилили медицинским обследованием и реабилитационной программой в Центре восстановительной медицины Клиники Екатерининская.
Реабилитация особенно важна для травмированных игроков. Центр посетили три гандболистки с травмами колена — Анна Ефимкина, Далила Данильченко и Виктория Шершнева. Обследование включило осмотр врача-реабилитолога, УЗ-диагностику суставов, ЭКГ и целый спектр дополнительных исследований. В итоге девушки получили полную картину состояния своего здоровья и индивидуальную реабилитационную программу.
«Травмы колена не редкость, к сожалению, как и любые другие спортивные травмы. Мы работаем с ними часто и очень эффективно. В Центре восстановления проводится полная диагностика организма, на ней основывается комплекс рекомендаций по восстановительным процедурам. Мы применяем аппаратную физиотерапию, в том числе электростимуляцию, магнитотерапию, ультразвуковое воздействие, а также используем разные техники массажа, прессотерапию. Спортсменки получили реабилитационные программы и будут восстанавливаться под наблюдением наших специалистов и реабилитационного тренера команды», — рассказала главный врач Центра восстановительной медицины Клиники Екатерининская Марина Бузиашвили.
«Для игроков нашего клуба очень важно получать качественную диагностику повреждений, правильные и своевременные рекомендации от лучших врачей, чтобы восстановление игрока заняло минимальные сроки и оказалось максимально эффективным. В этом Центре восстановительной медицины я увидел именно такое отношение к спортсменам, нацеленность врачей на результат, полный комплекс оборудования, процедур и услуг», — отметил тренер по физической подготовке «Кубани» Андрей Овсянников.
Восстановление профессиональных спортсменов — направление, которому в Клинике Екатерининская уделяется особенное внимание. Сотрудничество с гандбольным клубом продолжается уже три сезона. Клиника является медицинским партнером краснодарских профессиональных футбольных и баскетбольных клубов.