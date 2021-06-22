Гандболистки клуба «Кубань» готовятся к новому сезону

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Для травмированных спортсменок составили план реабилитации в Клинике Екатерининская

Спортсменки гандбольного клуба «Кубань» начали подготовку к новому сезону соревнований. Чемпионат России по гандболу стартует в конце августа, к активным тренировкам «Кубань» приступает 1 июля. Подготовку усилили медицинским обследованием и реабилитационной программой в Центре восстановительной медицины Клиники Екатерининская.

Реабилитация особенно важна для травмированных игроков. Центр посетили три гандболистки с травмами колена — Анна Ефимкина, Далила Данильченко и Виктория Шершнева. Обследование включило осмотр врача-реабилитолога, УЗ-диагностику суставов, ЭКГ и целый спектр дополнительных исследований. В итоге девушки получили полную картину состояния своего здоровья и индивидуальную реабилитационную программу.

«Травмы колена не редкость, к сожалению, как и любые другие спортивные травмы. Мы работаем с ними часто и очень эффективно. В Центре восстановления проводится полная диагностика организма, на ней основывается комплекс рекомендаций по восстановительным процедурам. Мы применяем аппаратную физиотерапию, в том числе электростимуляцию, магнитотерапию, ультразвуковое воздействие, а также используем разные техники массажа, прессотерапию. Спортсменки получили реабилитационные программы и будут восстанавливаться под наблюдением наших специалистов и реабилитационного тренера команды», — рассказала главный врач Центра восстановительной медицины Клиники Екатерининская Марина Бузиашвили.

Читайте также:

«Для игроков нашего клуба очень важно получать качественную диагностику повреждений, правильные и своевременные рекомендации от лучших врачей, чтобы восстановление игрока заняло минимальные сроки и оказалось максимально эффективным. В этом Центре восстановительной медицины я увидел именно такое отношение к спортсменам, нацеленность врачей на результат, полный комплекс оборудования, процедур и услуг», — отметил тренер по физической подготовке «Кубани» Андрей Овсянников.

Восстановление профессиональных спортсменов — направление, которому в Клинике Екатерининская уделяется особенное внимание. Сотрудничество с гандбольным клубом продолжается уже три сезона. Клиника является медицинским партнером краснодарских профессиональных футбольных и баскетбольных клубов.

Гандбол ГК «Кубань» Здоровье Медицина

Новости

В Краснодаре в кино покажут триллер Мартина Скорсезе «Таксист»
Адыгея присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны
Газ в Краснодарском крае подорожает 1 июля
Москалькова пожалуется в прокуратуру на мэра Краснодара из-за его идеи наказывать чиновников, которые не сделали прививку и заболели коронавирусом
В Анапе временно запретили купаться в море
Третья волна коронавируса. Как на Кубани решили бороться с инфекцией и с теми, кто отказывается от прививки

Лента новостей

Память о войне
Сегодня, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Сегодня, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
Вчера, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале