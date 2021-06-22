На Кубани с дочерней компании Роснефти взыскали 19,5 млн рублей за разлив нефти

Дочернюю компанию «Роснефти» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» суд обязал возместить ущерб, нанесенный водным ресурсам вследствие утечки нефтепродуктов на участке лесного фонда в районе станицы Саратовской, сообщили 21 июня в «Экологической вахте по Северному Кавказу».

Об утечке нефтепродуктов из трубопровода месторождения «Ключевское» «Эковахте» рассказали местные жители. Из-за утечки произошло загрязнение реки Соленой и почвы в лесном массиве в балке Хижнякова. Люди присылали фотографии, на которых видно, что по лесной балке идет нефтяной поток.