На Кубани с дочерней компании Роснефти взыскали 19,5 млн рублей за разлив нефти
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» выплатит 19,5 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Горячем Ключе
Дочернюю компанию «Роснефти» ООО «РН-Краснодарнефтегаз» суд обязал возместить ущерб, нанесенный водным ресурсам вследствие утечки нефтепродуктов на участке лесного фонда в районе станицы Саратовской, сообщили 21 июня в «Экологической вахте по Северному Кавказу».
Об утечке нефтепродуктов из трубопровода месторождения «Ключевское» «Эковахте» рассказали местные жители. Из-за утечки произошло загрязнение реки Соленой и почвы в лесном массиве в балке Хижнякова. Люди присылали фотографии, на которых видно, что по лесной балке идет нефтяной поток.
После этого «Эковахта» написала письма в Росприроднадзор, Ростехнадзор и министерство природных ресурсов края с просьбой провести проверку. По итогам установили, что утечка произошла вследствие внутренней коррозии нефтепровода компании ООО «РН-Краснодарнефтегаз».
Ориентировочная масса пролитых нефтепродуктов составила 0,9 тонны. Площадь загрязненной земли — почти 3 тыс. кв. метров.
Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Ущерб оценили в 19,5 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в мае в Туапсе ввели режим повешенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. 3 июня СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). По данным следствия, 20 мая сотрудники МУП ЖКХ Туапсе допустили загрязнение моря из-за неправильной эксплуатации глубоководного коллектора.