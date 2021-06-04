В Сочи расцвели полезные каллистемоны

Вечнозеленые каллистемоны растут в условиях субтропиков на Черноморском побережье — в другом климате растение не выживает. Растения выращивают в оранжереях и зимних садах, также их можно встретить в парке «Дендрарий».

В «Дендрарии» представлено 14 наименований растения, которые относятся к 9 видам и 8 сортам. Сейчас из них цветет только треть. Остальные готовятся распускаться, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Каллистемон лимонный растет прямо под огромной юбеей, напротив бассейна «Раковина». Рядом с ним раскинул свои ветви калистемон иволистный сорта «маув мист» с насыщенно-фиолетовыми тычинками. Если обойти бассейн «Раковина» и двигаться по правой дорожке от него, можно встретить широкий разросшийся куст каллистемона ярко-красного.

Свернув от бассейна «Раковина» налево, дальше по тропинке с правой стороны туристы увидят каллистемон линейнолистный, его особенность — удлиненные острые листья. Около него можно найти небольшое деревце каллистемона прутовидного. Полюбоваться более пышным цветением этого вида можно в Саду непрерывного цветения.