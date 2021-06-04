В Сочи расцвели полезные каллистемоны

Краснодарский край

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В начале июня на территории Сочинского нацпарка расцвели вечнозеленые каллистемоны

Вечнозеленые каллистемоны растут в условиях субтропиков на Черноморском побережье — в другом климате растение не выживает. Растения выращивают в оранжереях и зимних садах, также их можно встретить в парке «Дендрарий».

В «Дендрарии» представлено 14 наименований растения, которые относятся к 9 видам и 8 сортам. Сейчас из них цветет только треть. Остальные готовятся распускаться, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Каллистемон лимонный растет прямо под огромной юбеей, напротив бассейна «Раковина». Рядом с ним раскинул свои ветви калистемон иволистный сорта «маув мист» с насыщенно-фиолетовыми тычинками. Если обойти бассейн «Раковина» и двигаться по правой дорожке от него, можно встретить широкий разросшийся куст каллистемона ярко-красного.

Свернув от бассейна «Раковина» налево, дальше по тропинке с правой стороны туристы увидят каллистемон линейнолистный, его особенность — удлиненные острые листья. Около него можно найти небольшое деревце каллистемона прутовидного. Полюбоваться более пышным цветением этого вида можно в Саду непрерывного цветения.

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Каллистемон считается очень полезным растением для человека. Он выделяет эфирные масла при движении или повреждении листьев. В состав выделяемых масел входят различные компоненты, которые улучшают воздух в помещении и снижают риск простудных заболеваний. Кроме этого, листочки каллистемона используют при лечении акне.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Сочинском национальном парке зацвели пионы, которые не встречаются больше нигде в мире. Они находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России.

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