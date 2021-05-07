«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа». Вспоминают участники войны

К очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне «Ростелеком» создал онлайн-проект «Говорят ветераны». Это серия короткометражных фильмов, в которых участники войны делятся своими воспоминаниями.

Портал Юга.ру стал информационным партнером проекта. В преддверии 9 мая мы публикуем эти фильмы, самая большая ценность которых заключается в том, что историю рассказывают люди, настоящие герои, хранящие память о том тяжелом времени. Рассказы героев проекта можно также послушать в формате подкастов на платформах Яндекс.Музыка, SoundCloud, Apple Podcasts и Google Podcasts.

Валентина Ануфриевна Чумаченко — санинструктор 21-й танковой бригады 20-го батальона, служила военной медсестрой в Воронежском госпитале 26/23. Участвовала в боях под Сталинградом, прошла всю страну и всю войну — от Дальнего Востока до Праги.

Александр Иванович Колотушкин воевал в составе 25-го зенитно-пулеметного полка, задачей которого было прикрывать аэродромы под Москвой, Кубинкой и г. Электросталь, после чего сопровождал ж/д эшелоны 3-го Белорусского фронта, в частности 11-й гвардейской армии генерала Галицкого. Участник Парада Победы.

Владимир Иванович Захаров сражался на Калининском фронте подо Ржевом, участник крупнейшей стратегической операции «Багратион».

Подполковник Гаджи Магомедович Инчилов ушел из родного села на войну восьмиклассником. Попал в школу разведчиков и через несколько месяцев оказался на Туапсинском перевале. Служил в 398-й разведроте, 337-й стрелковой дивизии, 9-й армии.

Иван Тимофеевич Булгаков. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, переправлял оружие, боеприпасы, еду через Ладожское озеро.

Дмитрий Григорьевич Жалиев сражался на Курской дуге, затем прошел с освободительными войсками через Украину, Белоруссию, Польшу, Германию, Чехословакию. Участвовал в освобождении заключенных польского концлагеря Майданек. В Германии был среди бойцов 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, которая встретилась на Эльбе с солдатами 69-й дивизии Армии США.

Виктор Айтекович Сабеев — связной партизанского отряда на территории Ирафского района Северной Осетии. Сын полка, на начало войны Виктору было 14 лет.

Петр Сергеевич Плеханов воевал на 2-м Белорусском фронте в воинской части 1291 (в 110-й стрелковой дивизии) командиром пулеметного отделения. Имеет орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией» и другие награды.

Таймураз Александрович Марзаев — ветеран тыла, ребенок войны. Военные годы провел в селении Синдзикау Дигорского района Северной Осетии. На начало войны Таймуразу было 10 лет.

Виталий Гаврилович Зорин участвовал в обороне Ленинграда, пережил блокаду. В составе 1-го Белорусского фронта освобождал Румынию, Польшу, Югославию, Венгрию, Австрию. Участвовал в войне с Японией. Награжден 20 боевыми наградами, в том числе орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Славы, медалями «За взятие Вены», «За освобождение Чехословакии», « За победу над Японией».