В Абрау-Дюрсо появились новые маршруты для пешего туризма

С начала лета туристы могут посетить восемь пеших маршрутов в Абрау-Дюрсо. Они построены таким образом, чтобы познакомить отдыхающих с местной флорой и фауной. Путешественникам откроются виды на озеро Абрау, черноморскую бухту, леса, горы и виноградники. По дороге можно встретить зайцев, енотов, косуль и других животных.

На всех маршрутах есть указатели, места для отдыха, пикников и панорамные смотровые площадки. Протяженность маршрутов — от 4 до 15 км.