В Абрау-Дюрсо появились новые маршруты для пешего туризма
В Центре туризма «Абрау-Дюрсо» 21 июня сообщили, что обновили пешие маршруты по окрестностям
С начала лета туристы могут посетить восемь пеших маршрутов в Абрау-Дюрсо. Они построены таким образом, чтобы познакомить отдыхающих с местной флорой и фауной. Путешественникам откроются виды на озеро Абрау, черноморскую бухту, леса, горы и виноградники. По дороге можно встретить зайцев, енотов, косуль и других животных.
На всех маршрутах есть указатели, места для отдыха, пикников и панорамные смотровые площадки. Протяженность маршрутов — от 4 до 15 км.
Пройти пешие маршруты можно самостоятельно или в сопровождении гида Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Карта маршрутов доступна на сайте и в приложении курорта Абрау-Дюрсо в App Store и Google Play.
О том, как доехать из Краснодара до Абрау-Дюрсо, можно почитать здесь. Также Юга.ру публиковали статьи о том, чем заняться гурману в Абрау-Дюрсо и какие активные виды отдыха там есть.