Поющий фонтан в Олимпийском парке закрыли на профилактику

Краснодарский край

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В поселке Сириус в Имеретинской низменности с 21 июня закрыли на профилактику поющий фонтан в Олимпийском парке

Светомузыкальный фонтан «Чаша Олимпийского огня» будет закрыт с 21 по 24 июня. Фонтан возобновит работу 25 июня в 21:00, говорится на сайте Олимпийского парка.

Отметим, 7 июня светомузыкальный фонтан представил новую программу. Так, по понедельникам там звучит русская классика, по вторникам — саундтреки к известным кинофильмам, по средам — венские вальсы, по четвергам — мировые поп-хиты, по пятницам — шедевры великих композиторов, по субботам — российская популярная музыка, по воскресеньям — испанские и латиноамериканские ритмы. Шоу проводят с 21:00 до 22:00.

Кроме того, с 21 июня в Олимпийском парке около фонтанов создали свободную от электросамокатов зону во время, до и после сеансов. А на набережной на месяц ограничили скорость до 10-15 км/ч.

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