В Новороссийске появились «камни времени»

В Новороссийске на набережной мыса Любви 20 июня появился новый арт-объект «камни времени», об этом в своем инстаграме рассказал глава города Игорь Дяченко.

Это большие плоские камни, которые расположили в тени для отдыха. Через неделю в город привезут вторую партию — камни более крупного размера.

«Получилась необычная территория для отдыха, под приятной прохладой в тени платанов», — написал Дяченко.