В Новороссийске появились «камни времени»

Краснодарский край

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В Новороссийске 20 июня появился новый арт-объект

В Новороссийске на набережной мыса Любви 20 июня появился новый арт-объект «камни времени», об этом в своем инстаграме рассказал глава города Игорь Дяченко.

Это большие плоские камни, которые расположили в тени для отдыха. Через неделю в город привезут вторую партию — камни более крупного размера.

«Получилась необычная территория для отдыха, под приятной прохладой в тени платанов», — написал Дяченко.

Напомним, новые арт-объекты появились 19 июня в Краснодаре. На набережной краевой столицы установили скульптуры Валерия Казаса.

Игорь Дяченко Искусство Новороссийск

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