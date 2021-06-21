В Новороссийске появились «камни времени»
В Новороссийске 20 июня появился новый арт-объект
В Новороссийске на набережной мыса Любви 20 июня появился новый арт-объект «камни времени», об этом в своем инстаграме рассказал глава города Игорь Дяченко.
Это большие плоские камни, которые расположили в тени для отдыха. Через неделю в город привезут вторую партию — камни более крупного размера.
«Получилась необычная территория для отдыха, под приятной прохладой в тени платанов», — написал Дяченко.
Напомним, новые арт-объекты появились 19 июня в Краснодаре. На набережной краевой столицы установили скульптуры Валерия Казаса.
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