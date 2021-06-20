В Краснодаре на улице Бородинской на три дня отключат светофор

В Краснодаре с 21 июня не будет работать светофор на улице Бородинской

Светофор на пересечении улиц Бородинской, Почтовой и Крупской отключат 21 июня в 11:00. Это сделают для замены оборудования. На это потребуется три дня.

Снова включат светофор 24 июня в 16:00, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Всё это время обеспечивать безопасность дорожного движения на пересечении будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Пашковском микрорайоне ремонтируют улицу 8 Марта на участке от Крупской до Фадеева и от Кирова до Карасунской. Власти Краснодара пообещали закончить работы к середине лета.