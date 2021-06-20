Заболеваемость коронавирусом на Кубани за неделю выросла на 11,5%
20 июня оперштаб Кубани сообщил о 116 новых случаях заболевания коронавирусом
Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Власти региона призвали активнее делать прививки, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае «не собираются закрывать курорты».
Тем временем, оперативный штаб сообщил 20 июня, что в регионе зарегистрировали 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11,5% больше, чем показатели неделю назад. Тогда в регионе зафиксировали 104 новых случая.
Заболели 47 мужчин и 69 женщин, в том числе восемь детей. Возраст пациентов от года до 86 лет. Большее количество новых случаев выявили в Краснодаре, Динском районе и Сочи.
За всё время в Краснодарском крае зарегистрировано 50452 подтверждённых случаев ковида. 3256 человек скончались. На искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии на находятся 57 человек. Ещё четверо — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, добавили в министерстве здравоохранения края.
Напомним, в регионе работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.