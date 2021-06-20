Заболеваемость коронавирусом на Кубани за неделю выросла на 11,5%

Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Власти региона призвали активнее делать прививки, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае «не собираются закрывать курорты».

Тем временем, оперативный штаб сообщил 20 июня, что в регионе зарегистрировали 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 11,5% больше, чем показатели неделю назад. Тогда в регионе зафиксировали 104 новых случая.