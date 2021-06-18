Адыгее дополнительно выделили свыше 275 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

18 июня правительство РФ утвердило распределение дополнительных средств из госбюджета. Адыгея получит более 275 млн рублей

Напомним, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет ввели в стране в начале 2020 года по инициативе президента Владимира Путина. В Адыгее за прошлый год выплатами охватили более 93,5 тыс. детей. На эти цели ушло порядка 2,9 млрд рублей из госбюджета. Еще порядка 40 млн рублей выплатили малоимущим семьям из бюджета республики.

Согласно новому указу Путина, в этом году некоторые нуждающиеся семьи получат господдержку в повышенном размере. Размер выплаты на ребенка может быть увеличен в 1,5 или 2 раза, чтобы на каждого члена семьи доход был не ниже уровня прожиточного минимума взрослого (11 тыс. 653 рубля).

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«Мы всегда сохраняли принцип адресности и нуждаемости в решении социальных вопросов. В период пандемии такой подход стал определяющим. В прошлом году были введены дополнительные, беспрецедентные меры социальной поддержки, и эта работа продолжается в текущем году», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.