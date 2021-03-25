На Кубани утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами

На внеочередной сессии депутаты рассмотрели и внесли изменения в закон края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Поправки связаны с изменениями в указе президента РФ Владимира Путина о мерах господдержки семей с детьми, которые он внес 10 марта 2021 года.

Министр труда и соцразвития Краснодарского края Сергей Гаркуша напомнил, что с 1 января 2020 года семьям, в которых размер среднедушевого дохода ниже регионального прожиточного минимума, положены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они составляют 50% прожиточного детского минимума, установленного в регионе. Материальную поддержку выплачивают одному из родителей. В случае, если в семье несколько детей, каждому из них положена выплата после трех лет и до достижения восьмилетия.