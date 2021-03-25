На Кубани утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 марта утвердили повышенные выплаты для детей в семьях с низкими доходами
На внеочередной сессии депутаты рассмотрели и внесли изменения в закон края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Поправки связаны с изменениями в указе президента РФ Владимира Путина о мерах господдержки семей с детьми, которые он внес 10 марта 2021 года.
Министр труда и соцразвития Краснодарского края Сергей Гаркуша напомнил, что с 1 января 2020 года семьям, в которых размер среднедушевого дохода ниже регионального прожиточного минимума, положены ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Они составляют 50% прожиточного детского минимума, установленного в регионе. Материальную поддержку выплачивают одному из родителей. В случае, если в семье несколько детей, каждому из них положена выплата после трех лет и до достижения восьмилетия.
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Сейчас в крае размер этой выплаты составляет 5 тыс. 557 рублей. Однако закон изменили, и теперь, с 1 января 2021 года, установлены повышенные выплаты для семей с наиболее низкими доходами. Им положена поддержка в размере 75% и 100% от величины регионального прожиточного минимума на несовершеннолетнего. В Краснодарском крае это 8 тыс. 335 рублей и 11 тыс. 114 рублей соответственно.
В пресс-службе ЗСК уточнили, что средства будут переводить и за прошедшие месяцы. Для этого надо подать заявление после 1 апреля.
«С апреля текущего года начнут действовать новые правила назначения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Они станут более дифференцированными. Наименее обеспеченные семьи получат бóльшую помощь. Мы вносим соответствующие изменения в краевой закон, и уже с 1 апреля кубанские семьи, которые отвечают таким критериям, смогут обратиться за назначением ежемесячной выплаты в увеличенном размере», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.